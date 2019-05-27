Брат владельца «Манчестер Сити» согласовал покупку «Ньюкасл Юнайтед»

У «Ньюкасл Юнайтед» в ближайшее время может смениться владелец. В настоящий момент английский клуб принадлежит Майку Эшли.



Как сообщает Daily Mail, новым владельцем «сорок» с большой вероятностью станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура. Эшли уже согласился расстаться с «Ньюкаслом», и ожидается, что сумма сделки составит £ 350 млн (€ 398 млн).



Отмечается, что шейх Халид и его окружение намерены сохранить в команде главного тренера Рафаэля Бенитеса. По словам представителя будущего владельца клуба, сделка будет совершена во время летнего трансферного окна.



Ранее шейх Халид пытался приобрести «Ливерпуль» за рекордные £ 2 млрд (€ 2,275 млрд), однако американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит клуб, ответила отказом.

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