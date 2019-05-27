«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Руководство «Рубина» предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы сразу в 10 раз — до € 300-400 тыс., сообщает «Бизнес online». Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.

Издание также отмечает, что в ближайшую неделю в клубе будут принимать решение о том, как изменится «Рубин», какие задачи будут стоять перед командой и с каким тренером их будут решать.

Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12). Нынешний сезон казанская команда завершила на 11-м месте в таблице Премьер-Лиги.