Агент Эрнандеса: Абель уходит из ЦСКА, но может перейти в другой клуб РПЛ

Пабло Бентанкур, агент Абеля Эрнандеса, сообщил, что его клиент точно покинет ЦСКА, однако может продолжить карьеру в России.
«Абель определённо уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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