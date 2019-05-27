«ПСЖ» интересуется Милнером

Полузащитник и вице-капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер может покинуть команду и впервые в своей карьере перебраться в зарубежный клуб.



Как сообщает Le Parisien, приглашение 33-летнего футболиста рассматривает «Пари Сен-Жермен». Чемпионы Франции в настоящий момент занимаются усилением средней линии и изучают варианты с опытными игроками. Парижан также привлекает тот факт, что у Милнера летом истекает контракт с «Ливерпулем», в связи с чем клубу не придётся тратиться на его приобретение.



Милнер перешёл в мерсисайдский клуб в 2015 году. Ранее он выступал за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 31 матче, в котором отметился 5 голами (3 – с пенальти) и 4 результативными передачами, а также получил 6 жёлтых карточек.

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