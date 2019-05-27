Защитник «Армавира» перешёл в «Тамбов»
Защитник «Армавира» Сослан Таказов продолжит карьеру в «Тамбове». Ранее 26-летний игрок выступал за «Динамо», «Аланию», «Амкар», «Тюмень», «Волгарь» и «Луч».
«Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, которую он продемонстрировал в матчах, проведённых за «Армавир», а также от всей души желаем успехов в РПЛ», — говорится в официальном «твиттере» армавирского клуба.
Таказов стал футболистом «Армавира» в зимнее трансферное окно, когда перешёл из «Балтики». «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге. 17 мая клуб успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие во всех соревнованиях Российского футбольного союза в сезоне-2019/20.
Бюджет «Тамбова» на следующий сезон в РПЛ не будет существенно увеличен
- 27 мая 2019
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