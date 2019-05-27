Педро: финал Лиги Европы должен выйти на славу!

Нападающий «Челси» Педро Родригес поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Финалы запоминаются лучше всего. Помню очень хорошие финалы, например „Ливерпуль“ против „Милана“ или „Барселона“ — «Арсенал», который получился сверхэмоциональным для поклонников «Барсы». Эмоции, когда ты поднимаешь над головой трофей, уникальны. Такое нужно пережить самому, чтобы понимать, о чём идёт речь. Словами передать это крайне сложно. От многих вещей можно устать, но только не от побед. Ты всегда стараешься выиграть как можно больше титулов, чтобы по окончании карьеры оценить свою карьеру и осознать, чего успел добиться. И еврокубки всегда манят тебя больше обычного.

Мы отлично играли в этой Лиге Европы. Очень здорово сработала стратегия Сарри — играть в атакующий футбол и использовать высокий прессинг. Мы создаём много голевых моментов, в чужой штрафной площади всегда хватает футболистов «Челси». Поединок против «Арсенала» получится открытым и зрелищным. Эта команда тоже любит и умеет играть в футбол. «Арсенал» начинает обороняться ещё на чужой половине поля, как и мы. Вот поэтому мне и кажется, что финал должен выйти на славу!» — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.