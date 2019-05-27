Виллаш-Боаш будет зарабатывать в «Марселе» € 600 тыс. в год
Андре Виллаш-Боаш достиг договорённости с «Марселем» об условиях контракта. Как сообщает France Football, португальский специалист подпишет с французским клубом контракт на два года с заработной платой € 600 тыс. в год. Это значительно меньше, чем зарплата Виллаш-Боаша в «Зените» (€ 8,5 млн в год) или в «Шанхай СИПГ» (€ 12 млн в год).
Ранее португалец заявил о готовности возглавить «Марсель». Последним его клубом был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год.
«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда Руди Гарсии на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.
Виллаш-Боаш — приоритетный вариант для «Марселя»
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