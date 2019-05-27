Прядкин: среднее количество зрителей на матчах РПЛ — 16 817 человек

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об итогах прошедшего сезона в чемпионате России.

«Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Вчера после последнего тура мы поздравили все клубы, даже те, кто покинул нашу лигу по спортивному принципу. Поздравили клубы из ФНЛ, которые приняты в ряды РПЛ. Весенняя часть чемпионата прошла в ожесточённой и бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за сохранение прописки и участие в стыковых матчах.



У нас каждый год новый чемпион. „Зенит“ взял чемпионство впервые с 2014 года, а в лигах выше чемпион стабильный. Это говорит о том, что интрига в чемпионате хорошая. Будем надеяться, что динамика будет сохраняться. С учётом возможных реформ еврокубков очень хорошо, что мы сохранили шестое место в рейтинге УЕФА, нам это было важно.



По ходу сезона, конечно, были форс-мажоры, но мы старались не отступать от регламента. Среднее количество зрителей — 16 817 человек. Отлично, что нам удалось сохранить зрительский интерес после чемпионата мира. За сезон стадионы посетило более четырёх миллионов зрителей. Количество сотрудников ОВД на матчах сократилось на 56%, использование пиротехники сократилось на 28%.



По молодёжному первенству: на исполкоме принято решение о реформе молодёжного чемпионата. Следующий сезон будет первым переходным, далее требования будут ещё ужесточаться. В конце мы должны придти к тому, что будут только команды U19», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.