Медведев: «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться

Президент «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги сезона-2018/19 для петербургского клуба.



«Главный спортивный итог сезона заключается в том, что мы стали чемпионами. Но помимо этого мы очень горды рекордами в области посещаемости. Наши игры посетили 1 199 896 человек. Называю число так точно, потому что для нас каждый болельщик дорог, мы очень гордимся всеми. А если посчитать ещё два хоккейных матча и концерт группы «Ленинград», это 1 364 832 зрителя! Мы будем продолжать такую практику, проводить концерты. В декабре на «Газпром Арене» проведём теннисные матчи с участием мировых звёзд. Будут и другие разнообразные события.



А так, мы установили рекорд средней посещаемости в РПЛ – 48 244 зрителя на матче, что выше средней посещаемости во всех ведущих европейских лигах. В Германии – 43 000, в Англии – 38, в Испании – 26, в Италии – 23, во Франции – 22,7. То есть «Зенит» и «Газпром Арена» показывают то, к чему нужно стремиться.



У нас в стране множество новых отличных стадионов, построенных к ЧМ-2018, на них тоже любят ходить на футбол. В Ростове было более 30 тысяч зрителей, хотя игра ничего не решала ни для «Ростова», ни для «Зенита». Ещё Москва, Калининград, Самара, Саранск, Сочи, который вернулся в Премьер-Лигу, – везде прекрасные арены. Важно, чтобы болельщики поддерживали свои команды независимо от занимаемых ими мест, и тогда мы будем бить рекорды посещаемости не только на клубном уровне, но и на уровне чемпионата по сравнению с ведущими европейскими лигами. Поэтому призываю всех покупать абонементы на следующий сезон. А «Зенит» замахнётся в следующем сезоне на рекордный уровень в 50 000. Думаю, мы его побьём.



Хотел бы сказать также по поводу новшеств на стадионе. У нас сегодня функционировали два новых экрана, всего их стало четыре. Также появилась круговая медиаплатформа, на которой были чемпионские лозунги, благодарность футболистам. Отличный программный комплекс, который позволяет использовать медиапространство в полном объёме. Сегодня был экспериментальный день, всё сработало очень хорошо, все довольны – зрители, спонсоры, которые видят, как они представлены. Всё это будет развиваться. Скоро будет принято решение по месту проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Надеюсь, наша заявка победит. Но все эти новшества сделаны для наших болельщиков.



За счёт чего удалось добиться таких результатов в короткое время? Очень непросто входить в клуб в середине сезона, но в «Зените» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб, хорошая администрация. Было приятно со всеми работать. Все новые вещи получили поддержку и были осуществлены. Клуб будет развиваться и в дальнейшем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» провёл чемпионский парад. Как это было Команда отпраздновала победу вместе с болельщиками в центре города.