Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
«Могу сказать, что осталось одно заседание. Рабочая группа должна собраться 1 июня, и на этом мы поставим точку. Пока мы пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона. Сначала клубы решили прийти к децентрализованному использованию системы VAR. Но затем решили, что будет централизованный командный пункт с офисом в Москве. Это будет более верным решением. Последние цифры согласовываются с компаниями, которые находятся в данном проекте. Согласуем с ними цены, на которые пойдут клубы Премьер-Лиги», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Фидлер: если честно, не совсем понимаю систему VAR
- 27 мая 2019
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:44
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:27
-
12:18
-
12:01
-
11:46
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:40
-
10:34
-
10:27
-
10:22
-
10:04
-
10:01
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:09
Партнерский контент