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Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.

«Могу сказать, что осталось одно заседание. Рабочая группа должна собраться 1 июня, и на этом мы поставим точку. Пока мы пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона. Сначала клубы решили прийти к децентрализованному использованию системы VAR. Но затем решили, что будет централизованный командный пункт с офисом в Москве. Это будет более верным решением. Последние цифры согласовываются с компаниями, которые находятся в данном проекте. Согласуем с ними цены, на которые пойдут клубы Премьер-Лиги», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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