Восемь клубов подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии РФС

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин рассказал о решении ряда клубов Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги оспорить отказ в выдаче им лицензии на следующий сезон.
«Апелляцию на отказ в получении лицензии подали «Анжи», «Мордовия», «Авангард», «Балтика», «Луч», «Иртыш», «Чайка» и «Текстильщик». «Урожай» и «Сокол» не сделали этого, потому что им нет смысла это делать, они остаются в ПФЛ.
Что касается подачи апелляции имеющего долги «Анжи», каждый может апеллировать, это их право. Но не факт, что её удовлетворят», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
С турнирной таблицей завершившегося сезона ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в таблице ПФЛ можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 27 мая 2019
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