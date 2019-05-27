Восемь клубов подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии РФС

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин рассказал о решении ряда клубов Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги оспорить отказ в выдаче им лицензии на следующий сезон.



«Апелляцию на отказ в получении лицензии подали «Анжи», «Мордовия», «Авангард», «Балтика», «Луч», «Иртыш», «Чайка» и «Текстильщик». «Урожай» и «Сокол» не сделали этого, потому что им нет смысла это делать, они остаются в ПФЛ.



Что касается подачи апелляции имеющего долги «Анжи», каждый может апеллировать, это их право. Но не факт, что её удовлетворят», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



С турнирной таблицей завершившегося сезона ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в таблице ПФЛ можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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