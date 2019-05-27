Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснять

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда будет известен календарь на следующий сезон.

«До 31 мая мы окончательно получим от клубов предложения по календарю. Такого нигде нет, но мы хотим получить скорее не пожелания, а их возможности. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать, особенно погодные условия. К 6 июня у нас пройдёт запланированное собрание и мы примем проект календаря.



Если мы видим, что если ряд матчей попадает в регионы с холодным климатом, то волевым решением РПЛ в праве поменять кругами ту или иную игру, чтобы провести игру в хороших климатических условиях. Будут накладки, но я буду их менять своим волевым решением.



Список преференций участникам еврокубков? Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь. Он говорит, что у них он каждый год плох. Пр увеличении команд до 18, конечно, будем задействовать среду. А Юрий Павлович говорит, что ему надо обязательно семь дней для подготовки», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.