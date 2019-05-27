Селюк: Кайо в подмётки не годится Каборе. «Краснодару» о нём рассказала Ванга?

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, у которого истекает контракт с клубом, высказал мнение, что его клиент сильнее, чем полузащитник Кайо, который перешёл в стан «горожан» из «Санта-Клары».
«Безусловно, «Краснодар» трогательно попрощался с Каборе, Шарль очень благодарен клубу. Думаю, болельщики и клуб тоже ему благодарны – он не просиживал время, протирая скамейку и получая деньги, а служил «Краснодару» верой и правдой. «Краснодар» попрощался с двумя лидерами, футбол есть футбол, но этих игроков клубу будет не хватать.
Каборе адаптирован к РПЛ, для меня был нонсенс, что «Краснодар» не продлил с ним контракт. Они купили Кайо за три миллиона, но за эти же деньги не продлили Каборе. Пусть у Кайо зарплата меньше, но вряд ли он поехал сюда за 300 тысяч, хотя мог бы. Траты у «Краснодара» будут примерно такие же, но Каборе адаптирован, готов к Лиге чемпионов, а 100 тысяч туда-сюда — это не так много. Тем более они предложили контракт, просто чуть меньше. Умом российский футбол не понять, но в Европе на определённые вещи никто бы не пошёл. Понимаю, что хочется играть своими футболистами, но тут они вышли в Лигу чемпионов.
Если «Краснодар» попал в Лигу чемпионов, то может заработать там 20 миллионов – и отбить и Каборе, и Перейру, и Шапи с Игнатьевым зарплату увеличить. Каборе знает всех игроков в команде, сыгран со всеми, а что касается Кайо… Я не знал, кто это такой, но посмотрел сейчас. Наверное, его вели скауты, но пока он и в подмётки не годится Каборе. Может, краснодарская Ванга предсказала им, что он зафеерит?» — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 27 мая 2019
-
15:45
-
15:38
-
15:23
-
15:16
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:44
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:27
-
12:18
-
12:01
-
11:46
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:40
-
10:34
-
10:27