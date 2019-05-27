Джикия: если отвернутся, значит недостаточно любили!

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия посвятил пост в «Инстаграме» поддержке команды в непростой период.
25-летний футболист опубликовал свою фотографию на фоне эмблемы клуба, сопроводив её следующей подписью: «Если отвернутся, значит недостаточно любили!»
«Спартак» по итогам завершившегося сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков и на семь очков отстав от зоны Лиги чемпионов. В заключительном матче кампании, который состоялся накануне, 26 мая, красно-белые на выезде проиграли «Оренбургу» со счётом 0:2.
Джикия в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 4 жёлтые карточки. С показателями других футболистов «Спартака» можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 27 мая 2019
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