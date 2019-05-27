«Рубин» проведёт летние сборы в Казани

«Рубин» выйдет после летнего отпуска 13 июня. Команда Курбана Бердыева для подготовки к следующему сезону соберётся в Казани, где на своей базе проведёт два учебно-тренировочных сбора, сообщает официальный «твиттер» казанской команды.



«Рубин» по итогам минувшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона. В ближайшую неделю в команде будут принимать решение о том, как изменится «Рубин», какие задачи будут стоять перед клубом и с каким тренером их будут решать. Напомним, что Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году.