К. Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
Полузащитник Кирилл Комбаров продлил контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано до лета 2020 года. 32-летний футболист выступает за команду с весны 2017 года.
В течение двух последних сезонов Комбаров является капитаном команды. Всего в чемпионате России (с учётом стыковых игр за право выступать в Премьер-Лиге) Кирилл провёл 60 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач.
В нынешнем сезоне Комбаров принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и в сезоне-2019/20 выступит в Лиге Европы.
В семье К. Комбарова родился четвёртый ребёнок
- 27 мая 2019
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