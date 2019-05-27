К. Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Кирилл Комбаров продлил контракт с тульским «Арсеналом». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано до лета 2020 года. 32-летний футболист выступает за команду с весны 2017 года.



В течение двух последних сезонов Комбаров является капитаном команды. Всего в чемпионате России (с учётом стыковых игр за право выступать в Премьер-Лиге) Кирилл провёл 60 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач.



В нынешнем сезоне Комбаров принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и в сезоне-2019/20 выступит в Лиге Европы.

В семье К. Комбарова родился четвёртый ребёнок