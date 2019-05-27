Назначены судьи на стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Назначены арбитры и инспекторы на переходные матчи между командами Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба РФС.
30 мая (четверг)
«Уфа» — «Томь»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасёв (Москва), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
2 июня (воскресенье)
«Томь» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
- 27 мая 2019
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