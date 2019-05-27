Силвиньо стал главным тренером «Лиона», Жуниньо — спортивным директором клуба

«Лион» в своём официальном «твиттере» объявил о назначении Силвиньо на пост главного тренера команды.



Вместе с бывшим бразильским футболистом в клуб пришёл и экс-игрок Жуниньо Пернамбукано, который провёл в «Лионе» значительную часть своей карьеры. Бывший полузащитник занял пост спортивного директора.

Силвиньо ранее входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а также работал ассистентом наставника в «Интере» и нескольких бразильских клубах. В ходе карьеры игрока он защищал цвета «Коринстианса», «Арсенала», «Сельты», «Барселоны» и «Манчестер Сити».



Жуниньо, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв более 300 матчей. Также он успел поиграть на родине, в США и Катаре.



Ранее «Лионом» руководил Бруно Женезио, с которым было принято решение не продлевать контракт. По информации СМИ, французский клуб также рассматривал кандидатуры Микеля Артеты из «Манчестер Сити» и Тьягу Мендеша из «Атлетико».