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ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса

ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса
Футбол / РПЛ 0

Как уже сообщал «Чемпионат», нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Об этом сегодня сообщил официальный сайт московского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В сезоне-2018/19 Эрнандес, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.

Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.

ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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