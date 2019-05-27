Черчесов: тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуацией является важной частью работы наставника.
«Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания. Это только отвлечёт от основного дела и не принесёт пользы. Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар. Это одно из главных качеств в нашей профессии.
Мне очень помог опыт игрока, участвовавшего в чемпионатах мира. Я вспоминал, чего сам как игрок хотел от тренера. Самое главное — знать, чего не нужно делать. А если к тому же знаешь, что делать, — ещё лучше.
Тренер клуба и сборной вроде бы одна профессия, но, на самом деле, разница довольно большая. Нужно уметь основательно перестраиваться. По-настоящему тренером сборной я стал где-то спустя полгода после назначения. Собирал информацию, встречался с другими тренерами, анализировал работу предшественников», — приводит слова Черчесова сайт Высшей школы экономики.
- 27 мая 2019
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