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Черчесов: тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами

Черчесов: тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуацией является важной частью работы наставника.

«Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания. Это только отвлечёт от основного дела и не принесёт пользы. Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар. Это одно из главных качеств в нашей профессии.

Мне очень помог опыт игрока, участвовавшего в чемпионатах мира. Я вспоминал, чего сам как игрок хотел от тренера. Самое главное — знать, чего не нужно делать. А если к тому же знаешь, что делать, — ещё лучше.

Тренер клуба и сборной вроде бы одна профессия, но, на самом деле, разница довольно большая. Нужно уметь основательно перестраиваться. По-настоящему тренером сборной я стал где-то спустя полгода после назначения. Собирал информацию, встречался с другими тренерами, анализировал работу предшественников», — приводит слова Черчесова сайт Высшей школы экономики.

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