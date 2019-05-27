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Михалик: не решил, чем буду заниматься, меня все спрашивают, даже жена

Михалик: не решил, чем буду заниматься, меня все спрашивают, даже жена
Футбол / РПЛ 0

Украинский защитник Тарас Михалик, который провёл последний матч за «Локомотив», рассказал, чем планирует заниматься после ухода из столичной команды.

«Меня все спрашивают, даже жена! (смеётся). Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре ещё горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол – то только в родном Луцке, за ФК «Волынь». Речь о деньгах не идёт вообще, хочу поиграть в удовольствие.

Был какой-то момент, когда я очень интересовался тренерской деятельностью – внимательно следил за тренировочном процессом, даже записывал что-то в большую тетрадь. Сейчас немного отошёл от этого, но в будущем все может быть", — цитирует Михалика пресс-служба клуба.

Защитник перешел в московскую команду шесть лет назад, провел 106 матчей, забил три гола, трижды выигрывал Кубок России и стал чемпионом страны.

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