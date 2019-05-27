Михалик: не решил, чем буду заниматься, меня все спрашивают, даже жена

Украинский защитник Тарас Михалик, который провёл последний матч за «Локомотив», рассказал, чем планирует заниматься после ухода из столичной команды.
«Меня все спрашивают, даже жена! (смеётся). Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре ещё горел футболом, а потом… Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол – то только в родном Луцке, за ФК «Волынь». Речь о деньгах не идёт вообще, хочу поиграть в удовольствие.
Был какой-то момент, когда я очень интересовался тренерской деятельностью – внимательно следил за тренировочном процессом, даже записывал что-то в большую тетрадь. Сейчас немного отошёл от этого, но в будущем все может быть", — цитирует Михалика пресс-служба клуба.
Защитник перешел в московскую команду шесть лет назад, провел 106 матчей, забил три гола, трижды выигрывал Кубок России и стал чемпионом страны.
- 27 мая 2019
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