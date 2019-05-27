Президент «Тамбова»: задачи перед клубом стоят простые – попадание в Лигу Европы

Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о задачах команды на следующий сезон и поведал, как обстоят дела со стадионом. Тамбовская команда в минувшем сезоне заняла первое место в Футбольной национальной лиге, завоевав право выступать в Российской Премьер-Лиге.

Ранее стало известно, что первые домашние матчи «Тамбов» проведёт на стадионе в Саранске – к 14 июля арену «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа — начале сентября.

«Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская Премьер-Лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Всё, что делается, делается в первую очередь для наших болельщиков», — цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.

«Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы», — добавил Габуев.