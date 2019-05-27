Манчини — о Де Росси: всегда трудно прощаться, когда приходит время уходить

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу ухода полузащитника Даниэле Де Росси из «Ромы». Напомним, накануне 35-летний итальянский футболист провёл прощальный матч за римский клуб.
«Де Росси, Тотти, Бруно Конти — было много игроков, которые провели всю свою карьеру в футболке „Ромы“. И когда приходит время уходить, футболистам всегда сложно сказать „до свидания“ своей команде и болельщикам. Де Росси отдал всё „Роме“, он посвятил клубу всю карьеру. Это очень важно», — приводит слова Манчини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.
- 27 мая 2019
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