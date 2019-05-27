Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» до 2020 года
«Арсенал» подписал новые соглашения с главным тренером команды Игорем Черевченко и его штабом. В него входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.
Как сообщает официальный сайт тульского клуба, новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.
Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года. По итогам сезона «оружейники» показали лучший результат в истории тульского футбола, заняв шестое место в Российской Премьер-Лиге. Впервые «Арсенал» будет представлять Россию в Лиге Европы, туляки вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.
Ранее контракты с «Арсеналом» продлили Кирилл Комбаров и Гиа Григалава.
«Арсенал» продлил контракт с Григалавой до 2021 года
- 27 мая 2019
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