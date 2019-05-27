Денисов: наши пути расходятся, но время в «Локо» буду вспоминать с теплотой

Полузащитник Игорь Денисов, который сегодня расторг контракт с «Локомотивом», поблагодарил клуб за возможность выступать в составе столичной команды.
«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведённое в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Сёмина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа», — цитирует Денисова пресс-служба «Локомотива».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Денисов может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». «Сочи» по итогам сезона обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу.
- 27 мая 2019
-
18:58
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:42
-
17:32
-
17:24
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:45
-
15:38
-
15:23
-
15:16
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00