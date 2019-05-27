Эмери: Азар входит в пятёрку лучших игроков мира

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре в преддверии финального матча Лиги Европы. Финал состоится 29 мая в Баку.
«Азар — игрок момента, но решающего момента. Это то, чего мы должны избегать. Благодаря ему „Челси“ способен побеждать. Подобную способность я видел лишь у Месси, Роналду, Неймара и Салаха. Для меня Азар входит в пятёрку лучших игроков мира. „Манчестер Сити“, к примеру, завоевал титул чемпиона Англии, отталкиваясь от коллективной работы. Это более сплочённая команда, как „Тоттенхэм Хотспур“, несмотря на вклад Кейна и Сона», — приводит слова Эмери El Mundo.
Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В сезоне-2018/19 28-летний бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.
- 27 мая 2019
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