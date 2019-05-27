Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.



«Позади мой первый сезон с ЦСКА, и он был восхитительным. Мы не пробились в Лигу чемпионов, но наша молодая команда выступила хорошо. Я уже с нетерпением жду, что преподнесёт нам следующий сезон. Спасибо болельщикам ЦСКА за невероятную поддержку», — написал Магнуссон на странице в «Твиттере».



Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 исландский футболист принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. Московский ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.