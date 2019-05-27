Два главных матча года на самом большом экране в мире в Москве

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» 29 мая и 1 июня будут организованы просмотры финалов Лиги Европы «Челси» — Арсенал» и Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Матчи пройдут под живые комментарии Владимира Стогниенко и Кирилла Дементьева соответственно. Игры будут транслироваться на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком. В среду фестиваль откроет свои двери в 20:00, в субботу в 18:00.
Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия брони столов:
29 мая, «Челси» — «Арсенал»
1 июня, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Оба матча (Финалы ЛЕ и ЛЧ)
Под аккомпанементы DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.
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