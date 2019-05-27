Кураньи рассказал, почему решил присоединиться к «Динамо» в 2010 году

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему решил покинуть Германию и перейти в московский клуб в 2010 году.



«Честно говоря, на тот момент это предложение подходило мне больше всего. Конечно, речь шла о больших деньгах. Тогда я ещё не знал, что Москва — такой прекрасный город. Коллектив рос, было куплено много качественных футболистов. В его составе присутствовали представители сборной России — Александр Самедов, Дмитрий Хохлов и другие. Для меня это было нечто особенное. Заиграть за обычную российскую команду и дорасти вместе с ней до еврокубков. Иногда нам везло, но в целом сезоны складывались для нас хорошо. В итоге я рад, что оставался там на протяжении пяти лет», — приводит слова Кураньи «RT на русском».



Кураньи выступал в составе «Динамо» с 2010 по 2015 год. Немецкий футболист принял участие в 151 матче за московскую команду, забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

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