Кураньи рассказал, почему решил присоединиться к «Динамо» в 2010 году

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему решил покинуть Германию и перейти в московский клуб в 2010 году.
«Честно говоря, на тот момент это предложение подходило мне больше всего. Конечно, речь шла о больших деньгах. Тогда я ещё не знал, что Москва — такой прекрасный город. Коллектив рос, было куплено много качественных футболистов. В его составе присутствовали представители сборной России — Александр Самедов, Дмитрий Хохлов и другие. Для меня это было нечто особенное. Заиграть за обычную российскую команду и дорасти вместе с ней до еврокубков. Иногда нам везло, но в целом сезоны складывались для нас хорошо. В итоге я рад, что оставался там на протяжении пяти лет», — приводит слова Кураньи «RT на русском».
Кураньи выступал в составе «Динамо» с 2010 по 2015 год. Немецкий футболист принял участие в 151 матче за московскую команду, забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.
- 27 мая 2019
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:20
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:42
-
17:32
-
17:24
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:45
-
15:38
-
15:23
-
15:16
-
15:03