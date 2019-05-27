Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги прошедшего сезона, в котором он с 15 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.
«В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли — возможно, уверенность, а с ней и много очков. Всё равно это хороший сезон, нам удалось попасть в Лигу Европы. Играла новая команда, у нас поменялось много людей. Считаю, что мы молодцы.
Самый яркий и самый неудачный момент сезона? Самый яркий — победа над «Реалом». Самый неудачный — поражение от «Зенита» во втором круге. Но в конце чемпионата мы нашли свой футбол. Думаю, в следующем сезоне будем играть с позиций лидера», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.
Чалов: рад, что победил в бомбардирской гонке, спасибо партнёрам по команде
- 27 мая 2019
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