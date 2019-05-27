«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» встречалась с «Дерби Каунти». Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу бирмингемской команды.



Голами в составе «Астон Виллы» отметились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн, забившие на 44-й и 59-й минуте соответственно. Единственный мяч за «Дерби Каунти» на 81-й минуте забил форвард Мартин Уогхорн. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в английскую Премьер-лигу.



По итогам сезона-2018/19 английскую Премьер-лигу покинули «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун». В высшую лигу из Чемпионшипа пробились «Шеффилд Юнайтед», «Норвич Сити» и «Астон Вилла». Напомним, бирмингемский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2015/16.