«Зенит» назвал соперников по сбору в Австрии

Сегодня, 27 мая, игроки и тренеры «Зенита» ушли в летний отпуск. Планируется, что команда соберётся в Санкт-Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится в Австрию на сборы.



Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня), сообщает пресс-служба клуба.



Андрей Лунёв, Артём Дзюба и Магомед Оздоев c 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Кроме того Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.

«Зенит» проведёт один сбор с 18 по 30 июня в Китцбюэле