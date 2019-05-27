«Зенит» назвал соперников по сбору в Австрии

Сегодня, 27 мая, игроки и тренеры «Зенита» ушли в летний отпуск. Планируется, что команда соберётся в Санкт-Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится в Австрию на сборы.
Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня), сообщает пресс-служба клуба.
Андрей Лунёв, Артём Дзюба и Магомед Оздоев c 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Кроме того Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.
- 27 мая 2019
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