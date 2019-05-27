Чалов: мог бы представить всю карьеру в ЦСКА, но поиграть в Европе — это мечта

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отметил, что не завидует хавбеку Александру Головину, перешедшему из московского клуба в «Монако», но хотел бы попробовать силы в Европе.



«Зависти к Головину нет. Правда. Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета. Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Саши, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня. Хотя во Франции сейчас не очень много команд, которые идут ниже „Монако“», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Антону Третяку.



Полностью интервью с Фёдором Чаловым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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