Тренер «Астон Виллы»: потенциал нашей команды огромен

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал выход команды в Премьер-лигу.

«Это приятные ощущения. Если честно, эти парни — потрясающая команда. Мы каждый день усердно работаем. У нас два владельца, у которых много денег, и они в клубе надолго. Потенциал нашей команды огромен», — приводит слова Смита ВВС со ссылкой на Sky Sports.

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» со счётом 2:1. Клуб из Бирмингема вернулся в Премьер-лигу спустя три года.

«Астон Вилла» была основана в 1874 году. Клуб семь раз становился чемпионом Англии, выиграв пять чемпионских титулов в XIX веке. Главным достижением команды является победа в Кубке чемпионов 1982 года. В том же году клуб выиграл Суперкубок Европы.