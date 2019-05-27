Тренер «Астон Виллы»: потенциал нашей команды огромен
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал выход команды в Премьер-лигу.
«Это приятные ощущения. Если честно, эти парни — потрясающая команда. Мы каждый день усердно работаем. У нас два владельца, у которых много денег, и они в клубе надолго. Потенциал нашей команды огромен», — приводит слова Смита ВВС со ссылкой на Sky Sports.
В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» со счётом 2:1. Клуб из Бирмингема вернулся в Премьер-лигу спустя три года.
«Астон Вилла» была основана в 1874 году. Клуб семь раз становился чемпионом Англии, выиграв пять чемпионских титулов в XIX веке. Главным достижением команды является победа в Кубке чемпионов 1982 года. В том же году клуб выиграл Суперкубок Европы.
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу
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