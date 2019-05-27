Назван состав сборной Италии на матчи с Грецией и Боснией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Греции (8 июня) и Боснии (11 июня).
Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Антонио Миранте («Рома»).
Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон Палмиери («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Армандо Иццо («Торино»), Джанлука Манчини («Аталанта»), Алессио Романьоли («Милан»).
Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все — «Рома»), Николо Барелла («Кальяри»), Жоржиньо («Челси»), Стефано Сенси («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Ювентус»).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Винценцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойсе Кин, Федерико Бернардески (оба — «Ювентус»), Леонардо Паволетти («Кальяри»), Маттео Политано («Интер»), Фабио Квальярелла («Сампдория»).
- 27 мая 2019
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