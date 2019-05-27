Слуцкий: у «Аякса» выросло нереальное поколение, и они потратились на трансферы
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах, а также прокомментировал успешную игру «Аякса» в нынешнем сезоне.
«Мне в Нидерландах больше всего не хватает семьи, театра и бани. В Москву перенёс бы отсюда законопослушность граждан, отсутствие коррупции и чувство юмора.
У „Аякса“ всё сложилось в одно. У них выросло нереальное поколение, созрели футболисты, которых они купили из других клубов, плюс они потратились на трансферы. Потому что Тадич и Блинд для голландского чемпионата — это огромные трансферы по деньгам», — сказал Слуцкий в интервью каналу «Макарена» в YouTube.
В нынешнем сезоне «Аякс» стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
Семь игроков «Аякса» и один подопечный Слуцкого — в команде сезона в Эредивизии
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