Слуцкий: у «Аякса» выросло нереальное поколение, и они потратились на трансферы

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах, а также прокомментировал успешную игру «Аякса» в нынешнем сезоне.

«Мне в Нидерландах больше всего не хватает семьи, театра и бани. В Москву перенёс бы отсюда законопослушность граждан, отсутствие коррупции и чувство юмора.

У „Аякса“ всё сложилось в одно. У них выросло нереальное поколение, созрели футболисты, которых они купили из других клубов, плюс они потратились на трансферы. Потому что Тадич и Блинд для голландского чемпионата — это огромные трансферы по деньгам», — сказал Слуцкий в интервью каналу «Макарена» в YouTube.

В нынешнем сезоне «Аякс» стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.