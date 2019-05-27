Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.



«Конец сезона, но не тот результат, которого ожидали. Но я хотел бы поблагодарить невероятных болельщиков за их поддержку, а также команду. Скоро увидимся», — написал Жиго на странице в «Инстаграме».



В нынешнем сезоне 25-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге девять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В начале мая Жиго перенёс операцию на мениске левого коленного сустава. Большую часть сезона французский футболист пропустил из-за травмы левого колена, полученной в сентябре 2018 года. «Спартак» завершил сезон в РПЛ на пятом месте.