Слуцкий: «Спартак» или «Зенит»? «Зенит»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший московский ЦСКА, сделал выбор между соперниками «армейцев» в Российской Премьер-Лиге — «Спартаком» и «Зенитом».

«Дудь или Ургант? Дудь, смотрю все выпуски. Бургер или стейк? Стейк. „Спартак“ или „Зенит“? „Зенит“. Месси или Роналду? Месси. Алексей или Василий? Не буду отвечать, боюсь физической угрозы», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Слуцкий возглавлял московский ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также Слуцкий возглавлял такие клубы, как «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды. В марте 2018 года российский специалист стал главным тренером голландского «Витесса».