Слуцкий: к сожалению, я уже не в том возрасте, когда интересно смотреть порно

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своих увлечениях за пределами футбольного поля.

«Я лично знаком с Ольгой Бузовой. По-моему, она вообще молодец. У неё прекрасное чувство юмора, прекрасная самоирония. На «YouTube» смотрю Дудя, Савина, Собчак, Парфёнова и «А поговорить?». Если бы у меня была возможность оживить любого человека, выбрал бы Пушкина. Думаю, что он мог бы натворить ещё много хорошего.

Я являюсь фанатом «Игры престолов». У нас в команде есть ставки, кто всё-таки останется. Что касается порно, то я, к большому сожалению, нахожусь уже не в том возрасте, когда мне интересно его смотреть», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов», а также другие клубы.