Слуцкий: каминг-аут футболиста в России представить сложнее, чем в Нидерландах
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что футболисту в России совершить каминг-аут сложнее, чем в Нидерландах.
«В Нидерландах можно представить ситуацию, в которой футболист признается, что он гей. Но это вряд ли что-то для кого-то изменит. В России представить это сложнее», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов», а также другие клубы. Вместе с московским ЦСКА он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий был также наставником национальной команды России с 2015 по 2016 год.
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