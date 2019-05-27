Слуцкий: каминг-аут футболиста в России представить сложнее, чем в Нидерландах

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что футболисту в России совершить каминг-аут сложнее, чем в Нидерландах.

«В Нидерландах можно представить ситуацию, в которой футболист признается, что он гей. Но это вряд ли что-то для кого-то изменит. В России представить это сложнее», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов», а также другие клубы. Вместе с московским ЦСКА он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Слуцкий был также наставником национальной команды России с 2015 по 2016 год.