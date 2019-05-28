Чалов: от Бекао мяч отлетал на 5 метров, это был тихий ужас

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих первых впечатлениях от бразильского защитника «армейцев» Родриго Бекао.

«Поначалу это был тихий ужас. От него мяч отлетал на пять метров. Но он после каждой тренировки оставался и работал. Большой молодец в этом смысле. И вскоре стало понятно, что защитник он хороший. И со скоростью, и головой умеет играть, и обыграть один в один его очень сложно. Очень колючий», — рассказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам „Чемпионата“ Денису Целых и Антону Третяку.

Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата России (все — в стартовом составе).