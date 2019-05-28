Чалов: от Бекао мяч отлетал на 5 метров, это был тихий ужас
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих первых впечатлениях от бразильского защитника «армейцев» Родриго Бекао.
«Поначалу это был тихий ужас. От него мяч отлетал на пять метров. Но он после каждой тренировки оставался и работал. Большой молодец в этом смысле. И вскоре стало понятно, что защитник он хороший. И со скоростью, и головой умеет играть, и обыграть один в один его очень сложно. Очень колючий», — рассказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам „Чемпионата“ Денису Целых и Антону Третяку.
Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата России (все — в стартовом составе).
- 28 мая 2019
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:07
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:15
-
06:55
-
05:21
-
05:02
-
03:52
-
03:40
-
03:21
-
03:02
-
02:42
-
02:21
-
02:04
-
01:48
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:11
- 27 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:38
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:21
Партнерский контент