«Эйбар» выкупил Кукурелью у «Барселоны»

«Эйбар» воспользовался правом на выкуп трансфера защитника «Барселоны» Марка Кукурельи. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 2 млн. Условия контракта футболиста с баскским клубом не разглашаются. При этом «Барселона» сохранила за собой возможность обратного трансфера игрока за € 4 млн.

20-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В завершившемся сезоне он выступал за «Эйбар» на правах аренды. Футболист принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (в 26 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил шесть жёлтых карточек.

«Эйбар», набрав 47 очков, занял 12-е место в турнирной таблице Примеры.