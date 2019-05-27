«Эйбар» выкупил Кукурелью у «Барселоны»
«Эйбар» воспользовался правом на выкуп трансфера защитника «Барселоны» Марка Кукурельи. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила € 2 млн. Условия контракта футболиста с баскским клубом не разглашаются. При этом «Барселона» сохранила за собой возможность обратного трансфера игрока за € 4 млн.
20-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В завершившемся сезоне он выступал за «Эйбар» на правах аренды. Футболист принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (в 26 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил шесть жёлтых карточек.
«Эйбар», набрав 47 очков, занял 12-е место в турнирной таблице Примеры.
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