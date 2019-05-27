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Промес вызван в сборную Нидерландов на матчи Лиги наций

Промес вызван в сборную Нидерландов на матчи Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман назвал список футболистов, которые вызваны для подготовки к финальному этапу Лиги наций. Об этом сообщает официальный «твиттер» нидерландской национальной команды.

В число игроков вошёл полузащитник «Севильи» Квинси Промес, который ранее выступал за «Спартак».

6 июня Нидерланды в полуфинале сыграют с Англией. 9 июня состоятся финал и матч за 3-е место.

Список вызванных игроков в сборную Нидерландов выглядит так:

​вратари Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Яспер Силлессен («Барселона», Испания), Марко Бизот (АЗ);

защитники Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба – «Аякс»), Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас», Англия), Стефан де Врей («Интер», Италия), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия);

полузащитники Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дэви Проппер («Брайтон», Англия), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба – «Аякс»), Квинси Промес («Севилья», Испания);

нападающие Райан Бабель («Фулхэм», Англия), Мемфис Депай («Лион», Франция), Люк де Йонг (ПСВ), Стевен Бергвейн (ПСВ).

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