Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш на фарт не менял бутсы в течение нескольких месяцев. История началась в начале марта, когда футболист вернулся в строй после травмы.
«Когда я вернулся в строй, они обе были похоже на неё (Грилиш показал на менее изношенную правую бутсу). Они были совершенно новыми, и я забил в них несколько голов, отдал несколько передач. Я решил, что это мои счастливые бутсы, поэтому решил их оставить», — приводит слова Грилиша The Sun.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Sky Sports.
Возможно, именно бутсы Грилиша принесли удачу «Астон Вилле», которая спустя три года вернулась в Премьер-лигу.
В нынешнем сезоне 23-летний Грилиш провёл 34 матча в Чемпионшипе, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
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