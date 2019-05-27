Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс

Полузащитник «Астон Виллы» поразил всех состоянием своих игровых бутс
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш на фарт не менял бутсы в течение нескольких месяцев. История началась в начале марта, когда футболист вернулся в строй после травмы.

«Когда я вернулся в строй, они обе были похоже на неё (Грилиш показал на менее изношенную правую бутсу). Они были совершенно новыми, и я забил в них несколько голов, отдал несколько передач. Я решил, что это мои счастливые бутсы, поэтому решил их оставить», — приводит слова Грилиша The Sun.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Sky Sports.

Возможно, именно бутсы Грилиша принесли удачу «Астон Вилле», которая спустя три года вернулась в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне 23-летний Грилиш провёл 34 матча в Чемпионшипе, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Тренер «Астон Виллы»: потенциал нашей команды огромен
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент