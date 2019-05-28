Чалов: деньги голову не кружат

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не стал более расточительным с увеличением зарплаты в клубе.

«Мне сейчас деньги не кружат голову. Хотя я недавно новый контракт подписал. Просто есть сумма, которую я трачу в месяц. И она не увеличилась за последние годы. Самая большая статья расходов? Еда. Я, допустим, всегда оплачиваю счёт, когда мы куда-то идём с нефутбольными друзьями», — рассказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Антону Третяку.

Чалов выступает в составе основной команды ЦСКА с 2016 года. В сезоне-2018/19 российский нападающий принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. По итогам сезона Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.