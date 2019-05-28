Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чалов: деньги голову не кружат

Чалов: деньги голову не кружат
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не стал более расточительным с увеличением зарплаты в клубе.

«Мне сейчас деньги не кружат голову. Хотя я недавно новый контракт подписал. Просто есть сумма, которую я трачу в месяц. И она не увеличилась за последние годы. Самая большая статья расходов? Еда. Я, допустим, всегда оплачиваю счёт, когда мы куда-то идём с нефутбольными друзьями», — рассказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Антону Третяку.

Чалов выступает в составе основной команды ЦСКА с 2016 года. В сезоне-2018/19 российский нападающий принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. По итогам сезона Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Молодому понадобились 100 тысяч. Марио молча подошёл к банкомату, снял и отдал»
Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов — о добром Фернандесе, рассказах Головина, матче, который прибил ЦСКА, и собственном прогрессе.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент