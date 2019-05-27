Кейн: если бы финал Лиги чемпионов состоялся завтра, я был бы в состоянии играть
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметил, что готов помочь лондонской команде в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Если бы финал Лиги чемпионов состоялся завтра, я был бы в состоянии играть. Я хорошо себя чувствую. Вернулся к тренировкам с командой, проблем пока не было. Я занимался без ограничений, выполнял все упражнения без дискомфорта. Сейчас я ощущаю, что готов сыграть в любом матче. Тренер оценит моё состояние и примет решение. Но пока я чувствую себя хорошо и готов к бою», — приводит слова Кейна The Guardian.
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Кейн готовится сыграть в финале Лиги чемпионов
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