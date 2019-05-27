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Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны», сообщает Football Espana со ссылкой на RAC1.

По информации источника, 45-летний испанский специалист является фаворитом на должность главного тренера каталонской команды. Ранее сообщалось, что новым наставником «Барселоны» может стать главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, два года проработавший в тренерском штабе каталонцев.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее «Барселона» проиграла в финале Кубка Испании «Валенсии» со счётом 1:2.

Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»
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