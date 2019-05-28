Саутгейт назвал окончательный состав сборной Англии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал окончательный список из 23 футболистов, которые вызваны для подготовки к финальному этапу Лиги наций. Об этом сообщает официальный «твиттер» английской национальной команды.

Вратари: Батлэнд («Сток Сити»), Пикфорд («Эвертон»), Хитон («Бернли»)



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Гомес (оба — «Ливерпуль»), Роуз («Тоттенхэм Хотспур»), Кин («Эвертон»), Магуайр, Чилвел (оба — «Лестер»), Стоунс, Уокер, Делф (все — «Манчестер Сити»)



Полузащитники: Алли, Дайер (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Баркли («Челси»), Райс («Вест Хэм»), Хендерсон («Ливерпуль»)



Нападающие: Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Лингард, Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Санчо («Боруссия» Дортмунд), Стерлинг («Манчестер Сити»), Уилсон («Борнмут»).

6 июня Англия в полуфинале сыграют с Нидерландами. 9 июня состоятся финал и матч за 3-е место.