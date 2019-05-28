Лэмпард: мы разочарованы, но я больше всего горжусь игроками «Дерби Каунти»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в финальном матче плей-офф Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:2).
«Это жестоко, но таков футбол. Мы разочарованы, но я больше всего на свете горжусь командой.
Я тренер этого клуба, и я очень горжусь этим. У меня двухлетний контракт, мне нравится работать здесь. Я хочу продолжать развиваться в этом клубе.
Я поблагодарил команду за игру. Это команда друзей, которые очень разочарованы. Я вижу их с опущенными головами, и мне тяжело на это смотреть, потому что я люблю их как команду", — приводит слова Лэмпарда официальный «твиттер» клуба.
В нынешнем сезоне «Дерби Каунти» занял шестое место в Чемпионшипе, а в полуфинале плей-офф обыграл «Лидс» (0:1, 4:2).
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу
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