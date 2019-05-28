Лэмпард: мы разочарованы, но я больше всего горжусь игроками «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в финальном матче плей-офф Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:2).

«Это жестоко, но таков футбол. Мы разочарованы, но я больше всего на свете горжусь командой.



Я тренер этого клуба, и я очень горжусь этим. У меня двухлетний контракт, мне нравится работать здесь. Я хочу продолжать развиваться в этом клубе.



Я поблагодарил команду за игру. Это команда друзей, которые очень разочарованы. Я вижу их с опущенными головами, и мне тяжело на это смотреть, потому что я люблю их как команду", — приводит слова Лэмпарда официальный «твиттер» клуба.

В нынешнем сезоне «Дерби Каунти» занял шестое место в Чемпионшипе, а в полуфинале плей-офф обыграл «Лидс» (0:1, 4:2).