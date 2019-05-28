Перес: Роналду — лучший игрок, которого приобретал «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что бывший нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающий за туринский «Ювентус», был лучшим приобретением мадридского клуба.
«Найти замену Роналду очень сложно, но у нас есть очень хорошие игроки, которые могут это сделать со временем. Роналду хотел новых испытаний, поэтому решил воспользоваться моментом и уйти. Он никогда не создавал проблем „Реалу“, он был примером для всех. Я буду помнить Криштиану как лучшего игрока, которого мы приобрели. Он всегда отличался образцовым поведением и настоящим профессионализмом», — приводит слова Переса Marca.
Роналду перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году и выступал за мадридский клуб до 2018 года. Вместе с командой португалец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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