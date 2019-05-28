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Перес: Роналду — лучший игрок, которого приобретал «Реал»

Перес: Роналду — лучший игрок, которого приобретал «Реал»
Футбол / Испания 0

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что бывший нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающий за туринский «Ювентус», был лучшим приобретением мадридского клуба.

«Найти замену Роналду очень сложно, но у нас есть очень хорошие игроки, которые могут это сделать со временем. Роналду хотел новых испытаний, поэтому решил воспользоваться моментом и уйти. Он никогда не создавал проблем „Реалу“, он был примером для всех. Я буду помнить Криштиану как лучшего игрока, которого мы приобрели. Он всегда отличался образцовым поведением и настоящим профессионализмом», — приводит слова Переса Marca.

Роналду перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году и выступал за мадридский клуб до 2018 года. Вместе с командой португалец 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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